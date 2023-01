Meer werklozen Duitsland in december, minder na correctie

De werkloosheid in Duitsland is in december opgelopen, gebruikelijk voor de tijd van het jaar, meldt het Bundesagentur für Arbeit dinsdag. Maar gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, is juist een afname van het aantal werklozen te zien.

Het aantal werklozen in Duitsland, de grootste economie van Europa, steeg in een maand met 20.000 tot 2.454.000. Maar volgens de Duitse overheidsorganisatie laat een seizoenscorrectie een afname van 13.000 zien. Volgens het Bundesagentur is de werkloosheid in de wintermaanden regelmatig hoger dan de trend, in de zomer is dat vaak andersom.

Ten opzichte van december 2021 nam het aantal werklozen toe met zo’n 124.000. Ook hier plaatst het Bundesagentur een kanttekening bij. Zo valt de werkloosheid lager uit als Oekraïense vluchtelingen buiten beschouwing worden gelaten. Die zijn in Duitsland terechtgekomen als gevolg van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland die in februari uitbrak.