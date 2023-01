Ruime plus beurs Hongkong ondanks minder fabrieksactiviteit

De beurs in Hongkong stond dinsdag op een ruime plus op de eerste handelsdag van 2023. Handelaren waren nog in mineur begonnen nadat de bedrijvigheid in de Chinese industrie volgens een macro-economisch cijfer sterker was afgenomen in december dan verwacht door de coronagolf in het land. Maar die verliezen werden goedgemaakt.

Een rapport van verzekeraar Ping An gaf aan dat het herstel van die golf, die veroorzaakt is door het plotseling volledig loslaten van het zero-covidbeleid door Beijing, heel snel kan gaan. Ook keken ondernemers in de industrie met meer vertrouwen vooruit. In andere Aziatische landen heeft de industrie ook nog last van weggevallen vraag door de wereldwijd hoge inflatie.

Makers van elektrische auto’s als BYD (plus 4,5 procent) en Geely (plus 3,7 procent) stonden in de kopgroep. Die bedrijven profiteerden van de hoop dat ze in de VS auto’s kunnen verkopen met een subsidie van de Amerikaanse overheid. Maandag gingen in Zuid-Korea en Europa verschillende andere automakers al omhoog.

De Hang Seng-index ging tussentijds 1,7 procent omhoog. Maandag was de beurs in Hongkong nog dicht gebleven vanwege nieuwjaar, net als de beurzen in onder andere Shanghai, Tokio en Sydney. Shanghai stond nu op een plus van 0,7 procent.

De beurs in Tokio bleef vrijwel vlak. De Bank of Japan zou zijn inflatievoorspellingen willen aanpassen zodat die dichter bij het officiƫle doel van 2 procent komen dit jaar en volgend jaar. Beleggers zijn daarom voorzichtig uit angst dat ook in Japan de rente zal worden verhoogd. Het land is nu nog een van de grootste economieƫn waar dat nog niet is gebeurd.

In Seoul ging de beurs tussentijds 0,1 procent omlaag. In Sydney daalde de All Ordinaries met 1,3 procent.

De euro was 1,0661 dollar waard tegen 1,0656 dollar een dag eerder. Olie werd iets goedkoper. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 80,17 dollar. Brentolie verruilde voor 85,77 dollar per vat van eigenaar, een prijsdaling van 0,2 procent.