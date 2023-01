Tech- en chipbedrijven helpen AEX verder vooruit

De AEX-index op het Damrak ging dinsdag verder omhoog na het sterke begin van 2023. Vooral de tech- en chipbedrijven lieten stevige koerswinsten zien. Zo kreeg techinvesteerder Prosus er 2,5 procent bij en wonnen de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML tot 1,7 procent. Maandag veerde de AEX al 1,8 procent op, na een teleurstellend beursjaar 2022.

De Europese markten draaiden maandag echter nog niet op volle toeren aangezien Londen en veel Aziatische beurzen nog gesloten bleven. Ook op Wall Street hadden beleggers maandag nog een vrije dag. Dinsdag zijn alle beurzen weer open.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 706,43 punten. De MidKap klom 1 procent tot 954,10 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. De FTSE-index in Londen maakte een inhaalslag en steeg 1,4 procent.

Prosus profiteerde van een sterke start van de beurshandel in Hongkong. Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan Prosus grootaandeelhouder is, steeg daar dik 3 procent. Ook Shell zette de opmars voort en won 1,5 procent. Het olie- en gasconcern werd een dag eerder al 2,7 procent meer waard. Informatieleverancier Wolters Kluwer en levensmiddelenconcern Unilever sloten de rij bij de Amsterdamse hoofdfondsen, met minnen tot 1,1 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield daalde 0,2 procent, na een koerswinst van ruim 4 procent op maandag. Het vastgoedconcern kondigde aan de verkoop van de Amerikaanse winkelcentra Westfield Trumbull en Westfield South Shore te hebben afgerond. Unibail is al enige tijd bezig zijn aanwezigheid in de VS te verminderen en heeft in totaal al voor 1,3 miljard dollar aan Amerikaanse bezittingen verkocht.

K

KPN verloor 0,3 procent. KPN Health, de zorgtak van het telecomconcern, neemt integratiespecialist Itzos uit Vianen over. KPN Health richt zich op het delen van data uit zorginformatiesystemen om de samenwerking tussen zorginstellingen eenvoudiger te maken.

In de MidKap steeg Air France-KLM 3 procent. Vakbonden bij KLM willen dat er op Europees niveau regels komen rond vluchten vanuit China. Volgens de bonden zijn er zorgen bij KLM-personeel over het grote aantal besmettingen in China. De lidstaten van de Europese Unie praten woensdag over een gezamenlijke aanpak.

Bij de kleinere bedrijven dikte TIE Kinetix 3 procent aan. Het softwarebedrijf liet weten in het eerste kwartaal, dat liep tot eind december, voor een recordbedrag van 6 miljoen euro aan orders te hebben ontvangen.

De euro was 1,0586 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 81,12 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 86,64 dollar.