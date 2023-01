Tesla daalt op eerste beursdag 2023 in New York

Tesla kende dinsdag een slechte start van het nieuwe jaar op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse autofabrikant, die vorig jaar 65 procent aan beurswaarde zag verdampen, heeft in het laatste kwartaal van 2022 ruim 405.000 nieuwe Tesla’s afgeleverd. Dat was een nieuw record van het bedrijf, dat onder leiding staat van de veelbesproken miljardair Elon Musk. Beleggers en analisten hadden echter op meer leveringen gerekend. Ook verlaagde JPMorgan het koersdoel voor Tesla. Het aandeel werd meer dan 7 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was positief. Beleggers trokken zich op aan de sterke start van 2023 op de Europese markten. Ook de Chinese beurzen lieten stevige winsten zien ondanks tegenvallende cijfers over de Chinese industrie. De hoop dat het aantal coronabesmettingen in delen van China een piek heeft bereikt, zorgde voor optimisme bij beleggers. In China, Hongkong, Londen en New York hadden beleggers maandag nog een vrije dag omdat nieuwjaarsdag in het weekend viel. Dinsdag waren alle beurzen weer open.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent hoger op 33.293 punten. De brede S&P 500 steeg 0,8 procent tot 3871 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 10.602 punten. Wall Street beleefde vorig jaar het slechtste beursjaar sinds de financiële crisis in 2008. Vooral de techsector kreeg rake klappen waardoor de Nasdaq 33 procent kelderde.

Beleggers kijken deze week vooral uit naar notulen van de vorige rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve, die woensdag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer informatie over de rentestappen van de centrale bank in het nieuwe jaar. Ook gaat de aandacht uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat vrijdag verschijnt. Bij een sterke arbeidsmarkt zal de rente in de VS mogelijk langer hoog worden gehouden.

Ook Nio, een Chinese concurrent van Tesla, stond in de belangstelling. De Chinese automaker, die een notering heeft in New York, won een kleine 7 procent. Nio leverde afgelopen jaar flink meer elektrische auto’s af ondanks een eerdere waarschuwing voor tegenvallende cijfers over het vierde kwartaal. Grote techbedrijven als Apple, Microsoft, Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms begonnen eveneens positief aan het nieuwe jaar met winsten tot bijna 5 procent.

De euro was 1,0573 dollar waard, tegen 1,0656 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,5 procent minder op 78,35 dollar. Brentolie werd 2,1 procent goedkoper op 84,10 dollar per vat.