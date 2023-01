Topbestuurders hebben vrijdag minimumjaarloon al binnen, zegt FNV

Hoewel het minimumloon in Nederland dit jaar met meer dan 10 procent omhoog is gegaan, hebben de veertien invloedrijkste topbestuurders van Nederland dat bedrag net zo snel verdiend als vorig jaar. Gemiddeld hebben de veertien vrijdag al zoveel salaris verdiend, stelt vakbond FNV.

De bond noemt vrijdag dan ook ‘Fat Cat Day’. Dat is een uit Engeland overgewaaid fenomeen waarbij wordt bijgehouden op welke dag de inkomsten van topmannen en -vrouwen het gemiddelde Britse jaarsalaris overtreffen.

Hoewel de datum van Fat Cat Day dus gelijk is gebleven aan 2022, zijn topbestuurders ook meer gaan verdienen. En FNV vindt dat de kloof tussen minst- en meestverdienende in een bedrijf kleiner zou moeten zijn. De bond pleit al langer voor een minimumuurloon van 14 euro. Na de verhoging van dit jaar is dat iets meer dan 11 euro.

FNV schaart bijvoorbeeld de nieuwe Shell-topman Wael Sawan onder de invloedrijkste bestuurders. Hij had al na 28 uur het minimumjaarloon verdiend. Ook de topbestuurders van bedrijven als Ahold Delhaize, Philips, Randstad, Aegon, KPN en PostNL staan in de lijst.