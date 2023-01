Aandacht voor Fed-notulen en omzetcijfers Sligro op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de notulen van de meeste recente rentevergadering van de Federal Reserve. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer informatie over de rentestappen van de Amerikaanse centrale bank in het nieuwe jaar. Ook Sligro staat in de belangstelling. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in 2022 met bijna 31 procent stijgen, mede dankzij prijsverhogingen door de hoge inflatie.

Beleggers verwerken daarnaast nog de negatieve start van het nieuwe jaar op Wall Street. Daar kelderde Tesla dik 12 procent door tegenvallende leveringen van de fabrikant van elektrische auto’s. Ook Apple (min 3,7 procent) moest het ontgelden na een mediabericht over een zwakkere vraag naar AirPods, MacBooks en Apple Watches. De Aziatische toeleveranciers van Tesla gingen woensdag overwegend omlaag, terwijl de Apple-leveranciers een gemengd beeld lieten zien.

Ondanks de negatieve stemming op Wall Street lijkt de AEX-index op Beursplein 5 licht hoger te gaan openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag overwegend vooruit. Alleen de Nikkei in Tokio bleef achter met een min van 1,5 procent na een verdere krimp van de Japanse industrie.

De Hang Seng-index in Hongkong zette de opmars voort en stond tussentijds 2,6 procent hoger. Vooral de Chinese techbedrijven lieten stevige winsten zien door de hoop dat de Chinese autoriteiten hun strenge aanpak van de sector verder laten varen. Zo won Alibaba 8 procent nadat de Chinese regelgevers goedkeuring gaven aan het plan van Ant Group om nieuw kapitaal op te halen. Ant Group is het financiële dochterbedrijf van webwinkelconcern Alibaba.

Ook Tencent (plus 3,8 procent) ging omhoog. Dat is mogelijk goed nieuws voor de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus, die grootaandeelhouder is van het Chinese internet- en gamebedrijf.

Bierbrouwer Heineken zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging door de Britse bank Barclays. ABN AMRO werd daarnaast op de kooplijst gezet door analisten van de Franse bank Exane BNP Paribas.

Tankopslagbedrijf Vopak kondigde een samenwerking aan met LOHC Technologies op het gebied van opslag, transport en aanvoer van waterstof. De twee bedrijven zullen daarvoor faciliteiten gaan bouwen in het Duitse Chempark Dormagen en de Rotterdamse haven.

De euro was 1,0569 dollar waard, tegen 1,0557 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 76,48 dollar per vat. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 81,69 dollar per vat.