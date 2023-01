BMW verkoopt minder auto’s, maar verkoop elektrisch verdubbeld

De Duitse autoproducent BMW heeft vorig jaar ongeveer 2,4 miljoen auto’s verkocht wereldwijd, zo’n 100.000 minder dan in het voorgaande jaar. De verkoop van volledig elektrische auto’s is wel verdubbeld, maakte het concern met hoofdkantoor in München bekend.

Het aandeel elektrische auto’s maakt nu bijna 10 procent uit van de totale verkopen. De doelstelling voor 2023 is een verdere groei tot 15 procent. Het aantal orders voor elektrische modellen als de BMW i4, iX, iX1 and i7 is “erg hoog”, zegt een woordvoerder.

Vorig jaar liepen de productie en verkoop vertraging op door tekorten aan halfgeleiders, lockdowns door het coronavirus in China en de hoge inflatie in Europa.

Het concern, dat ook de merken MINI en Rolls-Royce omvat, verkocht vorig jaar 2,1 miljoen auto’s van het merk BMW , iets minder dan in 2021. “We zijn er erg trots op dat het merk BMW nummer één blijft in het wereldwijde premiumsegment”, aldus het bedrijf. Voorheen was de in Stuttgart gevestigde aartsrivaal Mercedes-Benz de nummer één in het luxe segment.