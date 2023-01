Franse inflatie in december valt onverwacht lager uit

De Franse inflatie is in december onverwacht teruggelopen. Omdat de Franse regering regelingen die brandstoffen goedkoper maakten voorzichtig begon af te bouwen, hadden economen juist gerekend op een verdere stijging. De daling geeft lucht voor de Europese Centrale Bank (ECB) nadat eerder ook Spanje en Duitsland al lagere inflatie hadden gemeld in december. Nederland komt vrijdag met een eerste raming.

Het leven in Frankrijk werd in december 6,7 procent duurder ten opzichte van de laatste maand van 2021. In oktober en november piekte de inflatie nog op 7,1 procent. Economen rekenden op een verdere stijging. Ten opzichte van de maand november daalden de prijzen met 0,1 procent.

Dalende brandstofprijzen waren een belangrijk deel van de daling, net als in andere Europese landen. Die dreven de inflatie minder ver op. Ook diensten werden wat minder snel duurder, merkt het Franse statistiekbureau Insee op.

Tegelijkertijd daalde het consumentenvertrouwen in Frankrijk weer wat verder. Vooral over de eigen financiƫle positie en de mogelijkheid om spullen te kopen werden Fransen minder positief.