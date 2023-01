Heineken in kopgroep groene AEX, Shell onderaan

Heineken behoorde woensdag tot de sterkste stijgers in de AEX-index, die verder wist te stijgen na het sterke begin van het nieuwe jaar. De bierbrouwer profiteerde van een adviesverhoging door de Britse bank Barclays en klom 2,8 procent. Olie- en gasconcern Shell had daarentegen last van de aanhoudende daling van de olieprijzen en was de grootste verliezer bij de hoofdfondsen, met een min van 2,9 procent.

Bij de kleinere bedrijven werden de omzetcijfers van Sligro (plus 2,3 procent) goed ontvangen. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in 2022 met bijna 31 procent stijgen, mede dankzij prijsverhogingen door de hoge inflatie. Het bedrijf verkocht daarmee weer meer dan in de periode voor de coronacrisis. Volgende maand komt Sligro met de volledige jaarcijfers.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de notulen van de meest recente rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer informatie over de rentestappen van de Amerikaanse centrale bank in het nieuwe jaar.

Ook verwerkten de Europese markten nog de negatieve start van het nieuwe jaar op Wall Street. Daar kelderde Tesla dik 12 procent door tegenvallende leveringen van de fabrikant van elektrische auto’s. Ook Apple (min 3,7 procent) moest het ontgelden na mediaberichten over een zwakkere vraag naar zijn producten.

Ondanks de koersverliezen op Wall Street noteerde de AEX-index in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 710,05 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 957,21 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Techinvesteerder Prosus (plus 3,5 procent) bleef profiteren van de aanhoudende rally in de Chinese techsector. Zo steeg het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, dik 4 procent in Hongkong. In de MidKap won ABN AMRO ruim 2 procent dankzij een koopadvies van de Franse bank Exane BNP Paribas. Ook schroefden analisten van Deutsche Bank het koersdoel voor ABN AMRO op.

Vopak klom een fractie. Het tankopslagbedrijf kondigde een samenwerking aan met LOHC Technologies op het gebied van opslag, transport en aanvoer van waterstof. De twee bedrijven zullen daarvoor faciliteiten gaan bouwen in het Duitse Chempark Dormagen en de Rotterdamse haven.

De euro was 1,0609 dollar waard, tegen 1,0557 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 76,25 dollar per vat. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 81,43 dollar per vat.