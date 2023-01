KLM treft maatregelen op vluchten vanuit China na zorgen crew

Luchtvaartmaatschappij KLM voert per direct extra veiligheidsmaatregelen in op vluchten vanuit China. Personeel krijgt de beschikking over FFP2-mondkapjes en kan gebruikmaken van een wc alleen voor medewerkers. KLM-personeel had deze week aangegeven zich zorgen te maken over het grote aantal coronabesmettingen in China.

Verder past KLM de diensten aan boord van vluchten vanuit China naar Amsterdam aan. Dat moet het aantal langdurige contactmomenten met passagiers verminderen. Een woordvoerster van de maatschappij zegt dat de maatregelen dinsdagavond zijn opgesteld en gelijk van kracht werden.

Via vakbonden werden begin deze week de zorgen van KLM-personeel bekend. De maatschappij vliegt nu drie keer per week naar China en dat wordt eind deze maand zes keer per week. Op vluchten vanuit China waren passagiers en crew tijdens de vlucht al verplicht een mondkapje te dragen.