Koerssprong Alibaba helpt beurs Hongkong aan stevige winst

Alibaba behoorde woensdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Hongkong, die een stevige winst liet zien. Beleggers reageerden verheugd op het bericht dat de Chinese autoriteiten goedkeuring hebben gegeven aan het plan van Ant Group om 10,5 miljard yuan (zo’n 1,4 miljard euro) aan kapitaal op te halen. Ant Group is het financiële dochterbedrijf van het Chinese webwinkelconcern Alibaba.

Het aandeel Alibaba werd 7 procent hoger gezet. De goedkeuring van de kapitaaluitbreiding van Ant Group wakkerde de hoop aan dat de Chinese regering de jarenlange campagne om de machtspositie van grote techbedrijven aan te pakken, verder laat varen. Door de harde aanpak moest Alibaba de beursgang van zijn financiële divisie in 2020 op het laatste moment afblazen en openden de Chinese toezichthouders een kartelonderzoek naar het concern.

Ook andere grote techbedrijven als Tencent en Baidu gingen flink vooruit en wonnen 3 en 7 procent. De Hang Seng-index in Hongkong boekte mede daardoor een tussentijdse winst van 2 procent. Het optimisme over de heropening van de Chinese economie, na het loslaten van het strikte coronabeleid, bood eveneens steun aan de beurshandel. De vastgoedbedrijven profiteerden daarnaast van speculatie over meer steunmaatregelen voor de noodlijdende sector.

De beurs in Shanghai bleef achter en stond 0,1 procent in de min. In Tokio verloor de Nikkei 1,5 procent na een verdere krimp van de bedrijvigheid in de Japanse industrie in december. De activiteit in de sector ligt nu op het laagste niveau sinds oktober 2020. Het Japanse techconcern Panasonic, dat batterijen levert aan Tesla, zakte 1,5 procent na de koersval van dik 12 procent van de Amerikaanse maker van elektrische auto’s op Wall Street. De Japanse leveranciers van Apple lieten een gemengd beeld zien na de koersdaling van de iPhonemaker op dinsdag. Murata Manufacturing daalde 1,1 procent en Japan Display steeg 5 procent.

De Kospi in Seoul klom 1,7 procent. Berichten dat de Zuid-Koreaanse overheid de investeringen van techbedrijven in het eigen land wil aanjagen door belastingvoordelen te bieden, werden positief ontvangen. Chipmaker SK Hynix steeg 7,8 procent en techconcern Samsung kreeg er 4,5 procent bij. Ook in Australië waren beleggers goed gemutst en won de All Ordinaries 1,6 procent.