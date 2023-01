Shell daalt op positief Damrak, Prosus schiet 5,4 procent omhoog

De aandelenkoersen op het Damrak gingen woensdag opnieuw over een breed front omhoog. De enige daler bij de hoofdfondsen was Shell met een min van 3,6 procent. Het olie- en gasconcern, een van de grote winnaars van 2022, kampte met een aanhoudende daling van de olieprijzen.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 1,4 procent hoger op 717,51 punten. Daarmee is de index sinds de start van het nieuwe jaar bijna 29 punten hersteld. In het turbulente beursjaar 2022 raakte de AEX bijna 14 procent kwijt.

De MidKap klom woensdag 0,4 procent tot 959,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,3 procent. Een onverwachte afname van de inflatie in Frankrijk en een meevallende krimp van de dienstensector in de eurozone zorgden daarbij voor optimisme op de beursvloeren.

Techinvesteerder Prosus maakte een koerssprong van 5,4 procent, waarmee het bovenaan de AEX stond. Het aandeel profiteerde opnieuw van de aanhoudende rally in de Chinese techsector. De koersstijging volgde op een winst van 4,6 procent van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

Philips, een van de grootste dalers vorig jaar, volgde met een plus van 3,3 procent. Heineken (plus 3 procent) was eveneens gewild bij beleggers. De bierbrouwer profiteerde van een adviesverhoging door de Britse bank Barclays. Speciaalchemiebedrijf DSM en branchegenoot AkzoNobel werden respectievelijk 3,1 en 2,7 procent meer waard.

In de MidKap viel ABN AMRO op met een 6 procent hogere koers. Dat kwam door een koopadvies van de Franse bank Exane BNP Paribas. Daarbij schroefden analisten van Deutsche Bank het koersdoel voor het bankconcern op.

Bij de kleinere bedrijven vielen de omzetcijfers van Sligro (plus 2,9 procent) in de smaak bij beleggers. Het groothandelsbedrijf zag de omzet in 2022 met bijna 31 procent stijgen, mede dankzij prijsverhogingen door de hoge inflatie. Het bedrijf verkocht daarmee weer meer dan in de periode voor de coronacrisis. Volgende maand komt Sligro met de volledige jaarcijfers.

De euro was 1,0603 dollar waard, tegen 1,0557 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omlaag na de forse daling op dinsdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 4,8 procent minder op 73,16 dollar per vat. Brentolie werd 5 procent goedkoper op 77,96 dollar per vat. De daling werd veroorzaakt door zorgen bij handelaren over de wereldwijde vraag naar olie door het stijgende aantal covidgevallen in China en de verslechterende economie├źn wereldwijd.