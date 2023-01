Tesla en Apple tonen herstel op hoger Wall Street

Tesla wist woensdag wat op te krabbelen op de aandelenbeurzen in New York en won 4 procent. Het bedrijf van topman Elon Musk was een dag eerder ruim 12 procent gekelderd door tegenvallende leveringen van zijn elektrische auto’s in het afgelopen jaar. Dat was het grootste dagverlies in meer dan twee jaar tijd. Analisten van RBC verlaagden het koersdoel voor Tesla.

Ook Apple (plus 1,7 procent) veerde wat op. De iPhonemaker verloor dinsdag nog bijna 4 procent na mediaberichten over een zwakkere vraag naar zijn producten. De beurswaarde van Apple zakte daardoor onder de 2 biljoen dollar. Een jaar geleden was het techconcern nog kortstondig meer dan 3 biljoen dollar waard.

De stemming op Wall Street was positief, na het slechte begin van het nieuwe jaar. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,7 procent hoger op 33.278 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,2 procent lager op 3818 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 10.475 punten.

Beleggers wachten nog op de notulen van de meest recente rentevergadering van de Federal Reserve, die later op de dag worden vrijgegeven. Die aantekeningen bevatten mogelijk meer informatie over de rentestappen van de Amerikaanse centrale bank in het nieuwe jaar. Bij de rentevergadering in december werd de rente met 0,5 procent verhoogd. Dat was minder sterk dan bij de eerdere vier vergaderingen toen er telkens 0,75 procentpunt bij kwam. De Fed gaf echter wel aan dat de rente waarschijnlijk langer hoog zal blijven.

Salesforce steeg 3,4 procent na de aankondiging duizenden banen te schrappen. De fabrikant van bedrijfssoftware wil zijn personeelsbestand met ongeveer 10 procent verminderen doordat klanten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Bij het concern werken wereldwijd zo’n 80.000 mensen. De ontslagronde gaat volgens het bedrijf tussen de 1,4 miljard en 2,1 miljard dollar kosten.

Microsoft verloor 3,9 procent. Analisten van de Zwitserse bank UBS haalden de softwaremaker van hun kooplijst af. Warenhuisketen Target daalde 0,9 procent na een adviesverlaging door Wells Fargo. Rivian Automotive zakte 0,2 procent. De fabrikant van elektrische pick-ups en SUV’s heeft zijn productiedoelstelling in het afgelopen jaar niet gehaald.

Grote olieconcerns als Chevron en ExxonMobil gingen verder omlaag en daalden 0,6 en 0,7 procent, door de aanhoudende daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 75,20 dollar per vat. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 80,18 dollar per vat. De euro was 1,0618 dollar waard, tegen 1,0557 dollar een dag eerder.