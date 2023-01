Tesla herstelt 5 procent op positief Wall Street

Wall Street is woensdag na een beweeglijke handelssessie hoger geƫindigd. Eerder op de dag kwamen de koersen onder druk te staan na de publicatie van notulen van de Amerikaanse centrale bank. Maar geleidelijk aan voerde het optimisme weer de boventoon.

Volgens de beleidsmakers van de Federal Reserve zijn er dit jaar meer renteverhogingen nodig om de inflatie te beteugelen. Zij zijn vastberaden om de inflatie terug te dringen. Ook waarschuwen de beleidsmakers dat een “ongerechtvaardigde” versoepeling van het monetaire beleid hun inspanningen om prijsstabiliteit te bereiken zou schaden.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent hoger op 33.269,77 punten. De breder samengestelde S&P 500 sloot 0,8 procent in de plus op 3852,97 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,7 procent op 10.458,76 punten.

Tesla wist woensdag wat op te krabbelen op de aandelenbeurzen in New York en won 5 procent. Het bedrijf van topman Elon Musk was een dag eerder ruim 12 procent gekelderd door tegenvallende leveringen van zijn elektrische auto’s in het afgelopen jaar. Dat was het grootste dagverlies in meer dan twee jaar tijd. Analisten van RBC verlaagden het koersdoel voor Tesla.

Apple (plus 1 procent) moest een deel van zijn koerswinst bij het slot weer inleveren. De iPhonemaker verloor dinsdag nog bijna 4 procent na mediaberichten over een zwakkere vraag naar zijn producten. De beurswaarde van Apple zakte daardoor onder de 2 biljoen dollar. Een jaar geleden was het techconcern nog kortstondig meer dan 3 biljoen dollar waard.

Salesforce steeg 3,6 procent na de aankondiging duizenden banen te schrappen. De fabrikant van bedrijfssoftware wil zijn personeelsbestand met ongeveer 10 procent verminderen doordat klanten voorzichtiger zijn geworden met hun uitgaven. Bij het concern werken wereldwijd zo’n 80.000 mensen. De ontslagronde gaat volgens het bedrijf tussen de 1,4 miljard en 2,1 miljard dollar kosten.

Microsoft werd 4,4 procent lager gezet. Analisten van de Zwitserse bank UBS haalden de softwaremaker van hun kooplijst af. Warenhuisketen Target wist het koersverlies van eerder op de dag van zich af te schudden en sloot 0,6 procent hoger. Target koerste aanvankelijk lager na een adviesverlaging door Wells Fargo. Ook Rivian Automotive boog een koersverlies om in een plus. De fabrikant van elektrische pick-ups en SUV’s heeft zijn productiedoelstelling in het afgelopen jaar niet gehaald. Desondanks eindigde het aandeel Rivian 2,1 procent hoger.

Olieconcern Chevron (min 1 procent) ging verder omlaag door de aanhoudende daling van de olieprijzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent minder op 73,22 dollar per vat. Brentolie werd 4,9 procent goedkoper op 78,08 dollar per vat. De euro was 1,0607 dollar waard, tegen 1,0557 dollar een dag eerder.