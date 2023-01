Amazon daalt op Wall Street na aankondiging massaontslag

Amazon behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse webwinkelconcern kondigde aan meer dan 18.000 banen te schrappen. Het gaat om de grootste ontslagronde in de geschiedenis van het bedrijf, dat zijn personeelsbestand tijdens de coronapandemie nog hard zag groeien. In de Amerikaanse techsector zijn de laatste maanden al verschillende grote ontslagrondes aangekondigd. De ontslagronde komt niet als een verrassing, want topman Andy Jassy had al in november laten weten dat die zou komen. Alleen het aantal getroffen banen was nog onduidelijk.

Het aandeel Amazon daalde 0,5 procent. Volgens Jassy zijn de ontslagen noodzakelijk vanwege “de onzekere economie” en omdat het concern “snel personeel had aangenomen” tijdens de pandemie. Consumenten bestelden tijdens de coronapandemie massaal producten bij de webwinkel en om aan die explosieve vraag te voldoen verdubbelde het personeelsbestand tussen 2020 en 2022. Maar nu verwacht Amazon dus mindere tijden door de gedaalde koopkracht en mogelijke economische recessie.

Beleggers verwerkten daarnaast nog nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt, die voorbeurs bekend werden gemaakt. Zo meldde loonstrookverwerker ADP dat er in december 235.000 banen zijn bijgekomen in de Amerikaanse private sector. Daarnaast bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen weer af was genomen.

De situatie op de arbeidsmarkt is belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterkere arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen. Vrijdag komt de Amerikaanse overheid nog met het officiƫle banenrapport over december naar buiten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1,2 procent in de min op 32.872 punten. De brede S&P 500 daalde ook 1,2 procent tot 3806 punten en techgraadmeter Nasdaq leverde 1,4 procent tot 10.311 punten.

Coinbase verloor haast 12 procent. Analisten van de investeringsbank Cowen verlaagden het advies voor de cryptobeurs. De kenners verwachten dat de sector verder onder het vergrootglas komt te liggen door de problemen rond de failliete cryptobeurs FTX.

Silvergate Capital zakte zo’n 43 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de cryptobank bezittingen met verlies verkocht om de kapitaaluitstroom van meer dan 8 miljard dollar op te vangen die volgde op het faillissement van FTX.

De euro was 1,0550 dollar waard, tegen 1,0603 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden op na de forse daling in de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 72,71 dollar per vat. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 77,80 dollar per vat.