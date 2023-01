Webwinkelconcern Amazon gaat meer dan 18.000 banen schrappen. Dat heeft topman Andy Jassy aan de medewerkers laten weten. Het bedrijf had in november al aangegeven dat er personeel ontslagen zou worden, waarbij de topman aangaf er aan het begin van het jaar meer over te kunnen zeggen. Amerikaanse media meldden destijds dat Amazon zo’n 10.000 banen zou gaan schrappen.

De ontslagronde is volgens Jassy noodzakelijk vanwege “de onzekere economie” en omdat het webwinkelconcern “snel personeel had aangenomen” tijdens de pandemie. Consumenten bestelden tijdens de coronapandemie massaal producten bij de webwinkel. Om aan die explosieve vraag naar leveringen te voldoen verdubbelde het wereldwijde personeelsbestand van Amazon tussen 2020 en 2022.

Een deel van de ontslagen zal in Europa zijn, zei Jassy, eraan toevoegend dat de getroffen werknemers vanaf 18 januari op de hoogte zullen worden gebracht. Hij zei verder dat de plotselinge aankondiging van de ontslagronde werd gedaan “omdat een van onze teamgenoten deze informatie extern heeft gelekt”.

Amazon had eind september wereldwijd 1,54 miljoen werknemers in dienst. Dat is exclusief seizoenarbeiders die werden geworven tijdens periodes van verhoogde activiteit, met name tijdens de feestdagenperiode.

De ontslagronde van Amazon is de grootste van de recente personeelsinkrimpingen die de Amerikaanse technologiesector hebben getroffen. Het is ook de grootste in de geschiedenis van het in Seattle gevestigde bedrijf.