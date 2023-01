Beurs in Hongkong verder omhoog dankzij techbedrijven

De aandelenbeurs in Hongkong ging donderdag verder omhoog en vervolgde daarmee de sterke opmars sinds het begin van het nieuwe jaar. Vooral de grote Chinese techbedrijven lieten opnieuw stevige winsten zien door signalen dat Beijing de harde aanpak van de sector laat varen. Het optimisme over de heropening van de Chinese economie na het loslaten van het strikte coronabeleid, bleef de beurshandel eveneens ondersteunen.

Beleggers trokken zich daarnaast op aan het herstel op Wall Street, waar de waarschuwing van de Federal Reserve voor meer renteverhogingen dit jaar aan de kant werd geschoven. De beleidsmakers van de Amerikaanse centrale banken gaven in de notulen van de rentevergadering van december aan dat ze vastberaden zijn om de inflatie terug te dringen door het rentetarief verder te verhogen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,4 procent in de plus, na een koersstijging van dik 3 procent een dag eerder. De beurs in Hongkong koerst daarmee af op het beste begin van een nieuw jaar sinds 2018. Webwinkelconcern Alibaba zette de opmars voort en won 3,7 procent. Alibaba bleef profiteren van de goedkeuring die de Chinese autoriteiten gaven aan het kapitaalplan van zijn financiƫle dochterbedrijf Ant Group.

Tencent, waarin techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, won ruim 1 procent. Het Chinese internet- en gamebedrijf is door de recente rally na zes maanden weer teruggekeerd in de top 10 van meest waardevolle bedrijven ter wereld. Tencent nam de tiende plek over van het Amerikaanse olie- en gasconcern ExxonMobil.

De beurs in Shanghai klom 1 procent. Volgens marktonderzoeker Caixin is de Chinese dienstensector in december minder sterk gekrompen dan een maand eerder. De activiteit in de sector krabbelde daarmee wat op van het laagste niveau in zes maanden, dat in november werd bereikt. De Nikkei in Tokio sloot 0,4 procent hoger en de Kospi in Seoul won ook 0,3 procent. De Australische All Ordinaries bleef wat achter met een plus van 0,1 procent.