Europese gasprijs blijft dalen door zacht winterweer

De Europese gasprijs is donderdag verder gedaald tot onder de 64 euro per megawattuur door het aanhoudende milde winterweer in grote delen van Europa. Een dag eerder dook de gasprijs al ruim onder de 70 euro en werd het laagste niveau sinds oktober 2021 bereikt. Sinds begin december is de gasprijs al met meer dan 50 procent gezakt, wat voor verlichting zorgt voor de Europese economieën.

Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs donderdagochtend met ruim 2 procent tot 63,55 euro per megawattuur. Volgens de weersverwachtingen maakt Europa zich op voor de warmste wintermaand januari ooit gemeten, waardoor de energiecrisis verder afneemt.

Door het warmere weer hoeft er minder te worden gestookt en blijven de gasvoorraden in Europa bovengemiddeld gevuld. Volgens Gas Infrastructure Europe zitten de gasopslagen in Duitsland, de grootste economie van Europa, voor 91 procent vol. In de afgelopen vijf jaar bedroeg dat rond deze tijd gemiddeld 72 procent.

“Gezien de omstandigheden had Europa niet op een betere situatie kunnen hopen deze winter”, zei Warren Patterson, hoofd grondstoffenstrategie bij ING. Het is volgens hem echter nog steeds van vitaal belang dat de regio voorzichtig blijft. “Europa moet proberen het huidige stookseizoen af te sluiten met een zo hoog mogelijke opslag, gezien de verwachting van een verdere vermindering van de gasstromen richting de volgende winter.”

Het aanbod van gas zou dit jaar weer krapper kunnen worden, aangezien de voorraden van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) beperkt zullen zijn en er op korte termijn geen nieuwe grote lng-exportprojecten van start gaan. De concurrentie om gasleveringen met Azië zou ook kunnen toenemen, vooral door de heropening van de Chinese economie.

Het tempo van de voorraadopbouw van gas voor de winter van 2023 zou volgens Patterson dan ook “veel bescheidener kunnen zijn in vergelijking met wat we dit jaar hebben gezien”. Dat komt volgens de grondstoffenstrateeg door de verdere afname van het Russische aanbod, waardoor Europa kwetsbaar blijft.