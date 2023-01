Hogere prijzen en kerstvluchten helpen Ryanair aan meer winst

Hogere ticketprijzen tijdens de kerstvakantie hebben de Ierse prijsvechter Ryanair aan meer winst geholpen. Ook profiteerde het concern van een toename van de vakantievluchten rond de feestdagen. Reizigers konden voor het eerst weer met het vliegtuig weg, na twee coronajaren.

Ryanair heeft zijn winstverwachting voor heel zijn boekjaar, eindigend in maart, naar boven bijgesteld tot 1,43 miljard euro. Eerder ging de luchtvaartmaatschappij uit van een winst van 1,2 miljard euro. De vakantievluchten leverden het bedrijf in december een winst op van bijna 200 miljoen euro.

Ryanair maakt wel de kanttekening bij zijn winstverhoging dat er geen “ongunstige gebeurtenissen” in het laatste kwartaal moeten plaatsvinden, zoals een verergering van de coronapandemie of een verslechtering van de oorlog in Oekra├»ne.