Koers Bed Bath & Beyond keldert door waarschuwing bankroet

De Amerikaanse huishoudelijke winkelketen Bed Bath & Beyond ging donderdag hard onderuit op een negatief gestemd Wall Street. Het bedrijf waarschuwde dat het mogelijk een faillissement moet aanvragen omdat het er slecht voorstaat. De afgelopen tijd weigerden verschillende leveranciers al spullen aan het bedrijf te verkopen. De aandelen van Bed Bath & Beyond kelderden na de aankondiging en eindigden zo’n 30 procent lager.

Ook Amazon daalde, ondanks het aankondigen van een ontslagronde waarbij 18.000 banen verdwijnen bij het techbedrijf. Het gaat daarbij vrijwel uitsluitend om kantoorbanen, zodat bezorgers en personeel in distributiecentra van het webwinkelconcern buiten schot blijven. Hoewel het de grootste ontslagronde ooit is bij Amazon, gaat het toch maar om zo’n 1 procent van het totale personeelsbestand.

De ontslagronde komt niet als een verrassing, want topman Andy Jassy had al in november laten weten dat die zou komen. Alleen het aantal getroffen banen was nog onduidelijk. Volgens Jassy zijn de ontslagen noodzakelijk vanwege “de onzekere economie” en omdat het concern “snel personeel had aangenomen” tijdens de pandemie. Consumenten bestelden tijdens de coronapandemie massaal producten bij de webwinkel en om aan die explosieve vraag te voldoen verdubbelde het personeelsbestand tussen 2020 en 2022. Maar nu verwacht Amazon (min 2,4 procent) dus mindere tijden door de gedaalde koopkracht en mogelijke economische recessie.

Ook Tesla daalde opnieuw, met 2,9 procent. De verkopen van de in China gemaakte auto’s van het bedrijf kwamen op het laagste niveau in vijf maanden uit.

Sterke cijfers over de arbeidsmarkt wakkerden de vrees voor meer sterke renteverhogingen door de Fed aan. Beleidsmaker James Bullard bracht daarna wat verlichting door te zeggen dat de eerste tekenen dat de inflatie afneemt er zijn.

De Dow-Jonesindex eindigde 1 procent in de min op 32.930,08 punten. De breed samengestelde S&P 500 leverde 1,2 procent in en sloot op 3808,10 punten, terwijl techbeurs Nasdaq 1,5 procent daalde en 10.305,24 punten als eindstand had.

Silvergate Capital zakte zo’n 43 procent. Volgens zakenkrant The Wall Street Journal heeft de cryptobank bezittingen met verlies verkocht om de kapitaaluitstroom van meer dan 8 miljard dollar op te vangen die volgde op het faillissement van FTX.

Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in prijs tot 73,79 dollar per vat. Brent-olie werd 1,2 procent duurder op 78,75 dollar per vat.

De euro was 1,0520 dollar waard, tegen 1,0525 dollar bij het slot van de Europese beurzen.