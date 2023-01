Mercedes-Benz doet Tesla na met eigen netwerk snelladers

Mercedes-Benz wil een eigen wereldwijd netwerk met snelladers gaan opzetten, net als Tesla al heeft. Dat moet gaan bestaan uit 10.000 ultrasnelle laders, maakte topman Ola Källenius van de Duitse automaker bekend tijdens techbeurs CES in Las Vegas. Mercedes wil laders met een vermogen tot 350 kilowatt. Daarmee kan tot 30 kilometer bereik per minuut worden geladen en is een elektrische auto dus binnen enkele minuten weer volgeladen.

Mercedes zal de eerste snelladers in de Verenigde Staten plaatsen, waar het bedrijf subsidies kan krijgen van de Amerikaanse overheid. Daarna gaat het bedrijf ook snelladers plaatsen in Europa en China.

De Duitse autoproducent heeft eerder aangekondigd meer dan 40 miljard dollar te willen investeren om zijn volledige aanbod te elektrificeren voor het einde van dit decennium. Daarmee wil Mercedes zijn CO2-uitstoot halveren ten opzichte van 2018. De Mercedes-snellaadstations komen bij grote steden en snelwegen. “Onze klanten verdienen een beklijvende laadervaring waardoor het bezit van en langeafstandsreizen met een elektrische auto moeiteloos wordt.”

Tesla heeft al jaren een eigen laadnetwerk. Dat bedrijf heeft meer dan 40.000 eigen laders.