Nieuwe elektrische wagen van Sony en Honda heet Afeela

De elektrische auto waar Sony en Honda samen aan werken zal de markt op gaan onder het merk Afeela. Met dat nieuwe merk willen de twee Japanse concerns de concurrentie aangaan met onder meer Tesla, is bekendgemaakt op een presentatie in aanloop naar de grote techbeurs CES in Las Vegas.

Ruim een jaar geleden onthulde Sony al een eigen prototype voor een elektrische auto, de Vision-S. Later heeft het elektronicaconcern de handen ineengeslagen met autofabrikant Honda. De bedrijven werken samen bij ontwerp en technologie en Honda neemt dan de productie op zich.

De joint venture heeft bij de CES nu zijn eerste auto aan de wereld laten zien. Dat is een sedan die vol zit met tientallen sensoren, waaronder camera’s en een radar. Bij de ontwikkeling zijn ook chipconcern Qualcomm en Epic Games betrokken. Zij namen de 5G-aansluiting en de entertainment-opties voor hun rekening.

Het kan wel nog lang duren voor Nederlanders de auto over de weg zien rijden. Het is de bedoeling dat de wagen in 2026 op de markt komt in Noord-Amerika en Japan. De topman van Qualcomm sprak op de presentatie van “een softwaregedefinieerd voertuig”. Sony zei dat het de Afeela-auto’s constant up-to-date zal houden.

Tesla heeft de afgelopen jaren een standaard gezet voor elektrische wagens die met het internet verbonden zijn en allerlei technische snufjes en entertainment-opties aan boord hebben. Andere autofabrikanten, ook Europese concerns zoals Volkswagen, proberen door middel van samenwerkingen in de techwereld met eigen slimme wagens te komen om marktaandeel in deze lucratieve markt te veroveren.