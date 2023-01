Ryanair stijgt na verhoging winstverwachting, AEX licht lager

Ryanair behoorde donderdag tot de stijgers op de Europese aandelenmarkten. De grootste budgetvlieger van Europa verhoogde zijn winstverwachting voor het hele boekjaar dankzij een verrassend sterk afgelopen kwartaal. Het aandeel won bijna 4 procent in Dublin.

Beleggers deden het verder rustig aan na de sterke rally in de eerste handelsdagen van het nieuwe jaar. Op de beurzen wordt vooral gewacht op nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Zo komt loonstrookverwerker ADP later op de dag met zijn rapport over de banengroei in de private sector in de Verenigde Staten. Dat rapport loopt vooruit op het officiƫle banencijfer van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag wordt vrijgegeven. Ook worden de wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de VS bekendgemaakt.

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterkere arbeidsmarkt geeft de Amerikaanse centrale bank meer ruimte om de rente stevig te blijven verhogen. Woensdag bleek uit de notulen van de rentevergadering van december dat de beleidsmakers vastberaden zijn om de inflatie terug te dringen door het rentetarief verder te verhogen. Ook hoofdeconoom Gita Gopinath van het Internationaal Monetair Fonds riep de Fed, in een interview met zakenkrant Financial Times, op de rente te blijven verhogen.

De AEX-index op het Damrak noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 714,87 punten. De MidKap daalde ook 0,4 procent, tot 955,97 punten. De beurzen in Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent. De DAX in Frankfurt verloor 0,5 procent na een onverwachte daling van de Duitse export in november.

Verzekeraar Aegon was de grootste daler in de AEX met een verlies van 1,3 procent. Techinvesteerder Prosus volgde met een min van 1,2 procent, na de sterke koerswinst van het aandeel in de afgelopen dagen. Chipbedrijf ASMI ging aan kop met een winst van 1,4 procent. Telecomconcern KPN klom 1,3 procent. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan verhoogden het koersdoel voor het aandeel.

In Londen steeg Next ruim 6 procent. De Britse retailer verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar dankzij sterke verkopen tijdens de feestdagenperiode.

De euro was 1,0606 dollar waard, tegen 1,0603 dollar een dag eerder. De olieprijzen veerden wat op na de forse daling in de afgelopen dagen. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 73,31 dollar per vat. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 78,17 dollar per vat.