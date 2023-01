Aandacht voor banenrapport VS en update Shell op Damrak

Op de Amsterdamse beurs wordt vrijdag vooral uitgekeken naar het officiƫle banenrapport van de Amerikaanse overheid. Het banencijfer speelt een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Federal Reserve. Een sterke arbeidsmarkt geeft de centrale bank meer ruimte om de rente verder te verhogen in de strijd tegen de inflatie.

Donderdag meldde loonstrookverwerker ADP al dat er in december 235.000 banen zijn bijgekomen in de Amerikaanse private sector. In het rapport van de overheid worden ook de banen in de publieke sector meegenomen. Donderdag bleek ook dat het aantal wekelijkse aanvragen van werkloosheidsuitkeringen in de Verenigde Staten weer was afgenomen.

De sterke cijfers over de arbeidsmarkt zorgden donderdag op Wall Street voor vrees voor meer renteverhogingen door de Fed. Fed-bestuurder James Bullard bracht wel wat verlichting door te zeggen dat de eerste tekenen dat de inflatie afneemt er zijn, maar de aandelenbeurzen in New York sloten desondanks met stevige verliezen.

Daarnaast buigen beleggers zich over een handelsupdate van Shell over de prestaties en productie van de diverse onderdelen in het afgelopen kwartaal. Het olie- en gasconcern verwacht onder meer dat de inkomsten uit de handel in gas aanzienlijk hoger zullen liggen dan in het derde kwartaal. De extra belastingmaatregelen in de EU en het Verenigd Koninkrijk zullen volgens het concern een impact van zo’n 2 miljard dollar hebben op de winst in het vierde kwartaal.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt licht hoger te gaan beginnen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend omhoog. De Nikkei in Tokio sloot 0,6 procent hoger na een verdere groei van de Japanse dienstensector in december.

In de tech- en chipsector verwerken beleggers de resultaten van Samsung. De elektronica- en chipfabrikant zag de bedrijfswinst afgelopen kwartaal het sterkste dalen in meer dan tien jaar. Het grootste bedrijf van Zuid-Korea kampt met een zwakke vraag naar geheugenchips, smartphones en beeldschermen doordat consumenten vanwege de stijgende rentetarieven en hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica.

Bierbrouwer Heineken zal mogelijk profiteren van een koopadvies door Morgan Stanley. Het Belgische vastgoedbedrijf Retail Estates liet weten dertien winkelpanden in de Woonmall Alexandrium in Rotterdam te hebben gekocht voor zo’n 22,4 miljoen euro.

De euro was 1,0513 dollar waard, tegen 1,0525 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent meer op 74,42 dollar per vat. Brentolie werd ook 1 procent duurder, op 79,45 dollar per vat.