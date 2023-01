Bakkers houden het zwaar ondanks dalende energieprijzen

Hoewel de gasprijzen de afgelopen tijd stevig zijn gedaald, blijft de situatie voor veel bakkers precair. De energiecrisis was inmiddels al voor 35 bakkers met zo’n 70 vestigingen aanleiding om hun zaak te sluiten, weet directeur Marie-Hélène Zengerink van de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemers Vereniging (NBOV). “Besparen op energie is moeilijk en veel hangt af van wanneer je contract afloopt.”

Bakkerij De Gangmaker met vestigingen in de Zeeuwse plaatsen Kruiningen, Yerseke, Kapelle en Kamperland sloot deze week nog de deuren. En die keuze snapt Zengerink. “De prijzen voor energie liggen nu vaak drie tot tien keer zo hoog als voor de energiecrisis.” Bakkers kunnen die gestegen kosten alleen maar doorberekenen aan hun klanten. Maar daarbij bestaat het risico dat klanten wegblijven.”

Voor industriële bakkerijen is de situatie wel wat gunstiger geworden, laat directeur Wim Kannegieter van de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) weten. “Onze afnemers hebben ingezien dat de bakkers niet als enige de gestegen kosten moesten dragen. Voor ons is het nu geen alarmfase rood meer.” Maar het gevaar is nog niet geweken. “Als de prijzen weer stijgen kan het zo weer anders zijn.”

Bakkers kunnen niet zo makkelijk veel energie besparen, legt adviseur Friso Berghuis van Bakkerijmonitor uit. “Je kunt een brood niet op een lagere temperatuur bakken. Ovens, koelingen en diepvriezen zet je natuurlijk niet zomaar uit.”

Om kosten te besparen kunnen bakkers wel goed kijken wat wanneer verkoopt en hun assortiment daaraan aanpassen. Het assortiment versmallen kan voor lagere kosten zorgen. Bijvoorbeeld omdat minder personeel nodig is. “Je hebt dan minder verschillende producten dus kun je efficiënter produceren.”

Voor de echte energiebesparingen zijn dus grote investeringen nodig. Maar dat geld hebben veel kleine bakkers niet, stelt Zengerink van de NBOV. “Veel bakkersbedrijven teren al maanden in op hun reserves.” Bovendien is er onzekerheid over de techniek waarin je moet investeren, legt Berghuis uit. “Een jaar geleden had de bakkerswereld niet gedacht in deze situatie te zitten.”

De adviseur denkt dat veel bakkers de situatie nu met argusogen bekijken. “Als er een tweede ronde met prijspieken komt, dan zullen veel ondernemers mogelijk stoppen.” Ondertussen is deze maand een spannende voor veel bakkers. “Ik hoor dat veel bakkers per januari een nieuw energiecontract kregen. Tegelijkertijd is januari sowieso een mindere maand.”

Sommige bakkers zullen hun zaak mogelijk overdoen aan een branchegenoot met meerdere filialen. “Deze crisis verandert de sector duidelijk”, verwacht Berghuis dan ook.