Beurzen New York op flinke winst na positief banenrapport VS

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met stevige koerswinsten gesloten. Beleggers op Wall Street reageerden positief op het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit bleek onder meer dat de gemiddelde uurlonen in de grootste economie van de wereld in december minder sterk zijn gestegen. Daardoor nam de angst af voor een verder stijgende inflatie door een loon-prijsspiraal en kan de Amerikaanse centrale bank het mogelijk kalmer aan gaan doen met verhogen van de rente om de hoge inflatie onder controle te krijgen.

Ook viel de banengroei vorige maand sterker uit dan verwacht, wat duidt op kracht van de Amerikaanse arbeidsmarkt ondanks de renteverhogingen van de Fed. De werkloosheid in de Verenigde Staten daalde naar 3,5 procent, het laagste niveau in vijftig jaar. President Joe Biden liet weten blij te zijn met de lage werkloosheid en zei dat het de goede kant op gaat met het bestrijden van de inflatie, maar dat nog wel meer werk nodig is.

De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 2,1 procent op 33.630,61 punten. De brede S&P 500 steeg 2,3 procent tot 3895,08 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq klom 2,6 procent tot 10.569,29 punten. Grote techfondsen als Apple, Amazon en Facebook-moeder Meta Platforms lieten winsten tot 3,6 procent optekenen.

Tesla poetste een eerder verlies weg en ging 2,5 procent vooruit. De fabrikant van elektrische auto’s heeft in China opnieuw de prijzen verlaagd. Donderdag daalde de koers nog na tegenvallende verkopen van de in China gemaakte auto’s van Tesla.

Southwest Airlines wist eveneens een eerder verlies weg te werken en klom 4,6 procent. De luchtvaartmaatschappij verwacht in het vierde kwartaal verlies te lijden als gevolg van de duizenden vluchten die het bedrijf moest annuleren door de winterstorm in de VS.

Bed Bath & Beyond had juist opnieuw een zeer slechte dag met een verlies van 22,5 procent. De huishoudelijke winkelketen kelderde donderdag al 30 procent na de waarschuwing dat het bedrijf mogelijk faillissement moet aanvragen omdat het er slecht voor staat.

Groothandelaar Costco Wholesale kwam met sterke verkoopcijfers over december en werd beloond met een winst van ruim 7 procent.

De euro was 1,0645 dollar waard, tegen 1,0619 dollar bij het slot van de Europese beurshandel. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,2 procent in prijs tot 78,51 dollar en Brentolie steeg licht tot 73,71 dollar per vat.