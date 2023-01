Brits record voor stroomproductie met windmolens

De stroomproductie door windmolens in het Verenigd Koninkrijk is in 2022 naar een record gestegen. Volgens cijfers van de Britse netbeheerder National Grid bedroeg het aandeel windenergie in de totale elektriciteitsproductie vorig jaar 26,8 procent, tegen 21,8 procent een jaar eerder. Wel blijven gasgestookte centrales de belangrijkste energiebron in het land.

De groei van de stroomproductie uit wind werd geholpen door het operationeel worden van nieuwe offshoreparken. Zo werd in augustus het grote windpark Hornsea 2 voor de Britse kust in de Noordzee volledig in gebruik genomen. Dat windpark kan voldoende stroom opwekken om ongeveer 1,4 miljoen woningen van stroom te voorzien.

De stroomproductie uit Britse gascentrales was vorig jaar goed voor 38,5 procent van het totaal, tegen 37,8 procent in 2021. Het Verenigd Koninkrijk importeerde minder energie uit Frankrijk vanwege de problemen met Franse kerncentrales en moest daarom meer energie zelf opwekken.

Het Verenigd Koninkrijk heeft de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Daar zijn grote investeringen in extra wind- en zonne-energie voor nodig.