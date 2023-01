Chinese bouwers winnen op beurs door hoop op maatregelen Beijing

Chinese bouw- en vastgoedbedrijven maakten vrijdag een opmars op de beurzen in Azië. Beleggers reageerden daar verheugd op een bericht dat China met maatregelen komt om de vastgoedschuldencrisis en de teruglopende huizenverkopen in het land te beteugelen.

Zo zou Beijing van plan zijn om af te zien van het strenge beleid waarmee het aangaan van leningen door de vastgoedsector aan banden werd gelegd en dat de vastgoedcrisis in het land verergerde. Logan Group ging op de beurs wel 14 procent vooruit. Cifi Holdings, Country Garden en Longfor Group kregen er eveneens aan beurswaarde bij, met plussen tot bijna 5 procent.

De meeste belangrijke beursgraadmeters in Azië gingen eveneens omhoog. Zo won de Nikkei in Tokio 0,5 procent en de Kospi in Seoul dikte 0,7 procent aan. De Hang Seng-index in Hongkong ging tussentijds wel 0,3 procent omlaag, na de sterke rally in de afgelopen dagen.

Net als in de rest van de wereld keken Aziatische beleggers vooral uit naar de nieuwe Amerikaanse banencijfers die later op de dag verschijnen. Een sterkere arbeidsmarkt zou de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, namelijk meer ruimte geven om de rente stevig te blijven verhogen.

Samsung Electronics noteerde verder 0,9 procent hoger in Seoul, hoewel het elektronicaconcern zijn bedrijfswinst afgelopen kwartaal het sterkste zag dalen in meer dan tien jaar. Het grootste bedrijf van Zuid-Korea kampt met een zwakke vraag naar geheugenchips, smartphones en beeldschermen doordat consumenten vanwege de stijgende rentetarieven en hoge inflatie minder uitgeven aan elektronica.

Dat beleggers zich toch nog niet zo’n zorgen lijken te maken over Samsung komt doordat er ook veel hoop leeft dat de resultaten snel weer zullen aantrekken. Ook andere Koreaanse chipbedrijven noteerden daarom in de plus op de beurs.