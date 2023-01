Energieconcern: Europese gasmarkt blijft krap, ondanks lage prijs

De Europese aardgasmarkt zal ook in 2023 krap blijven, waardoor de prijzen kunnen fluctueren. Daarvoor waarschuwt het Noorse energieconcern Equinor. Die krapte wordt veroorzaakt door onder meer de strijd om vloeibaar gemaakt aardgas (lng), waarmee landen hun gasvoorraden op peil willen houden.

“De gasvoorraden zijn behoorlijk vol en het is warm weer, en dat heeft invloed op de gasprijs, maar deze voorraden moeten dit jaar worden gevuld met minder beschikbaar Russisch gas”, verwacht Equinor-topman Anders Opedal. “We zullen waarschijnlijk een markt zien waar de gasprijzen behoorlijk schommelen.”

De waarschuwing van Equinor komt op een moment dat de prijs voor aardgas relatief laag is. Door het warme winterweer daalde die afgelopen maand nog met 50 procent. Ook hebben landen als gevolg van de relatief hoge temperaturen nog geen beroep hoeven doen op hun goed gevulde gasvoorraden. Zo zijn de opslaglocaties in Europa voor 83 procent gevuld, boven de Europese norm van 80 procent.

Equinor is het grootste energiebedrijf van Noorwegen. Nadat de gastoevoer uit Rusland was ingezakt als gevolg van de oorlog in Oekraïne, is het bedrijf een van de grootste gasleveranciers van Europa geworden. Volgens de Noorse regering zullen de gasleveringen dit jaar weinig veranderen ten opzichte van 2022. In dat jaar exporteerde Noorwegen 122 miljard kubieke meter aardgas.