Onderzoeker Rabobank: supermarktprijzen stabiliseren over halfjaar

De prijzen in de supermarkt stijgen voorlopig nog door, maar stabiliseren mogelijk over ongeveer een half jaar. Dat denkt Rabobank-onderzoeker Sebastiaan Schreijen, gespecialiseerd in onder meer foodretail en consumentengedrag. Maar of de prijs ook omlaag gaat, durft hij nog niet te zeggen. Eerder vrijdag meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog dat de prijzen voor boodschappen in december opnieuw zijn gestegen.

Klanten betalen in de supermarkt inmiddels gemiddeld 14 procent meer dan eind 2021. Maar die stijging lijkt langzaam af te vlakken. “Verschillende grondstoffen dalen in prijs en ook de gasprijs is de afgelopen tijd flink omlaag gegaan. Daarom denk ik dat de prijzen in de supermarkt over, ruwweg, een half jaar zullen stabiliseren”, aldus Schreijen.

Welke producten als eerste niet duurder zullen worden, is volgens Schreijen afhankelijk van de grondstofprijs. “Daardoor stond koffie bijvoorbeeld in de eerste helft van 2022 in top 10 hardste prijsstijgers. De afgelopen maanden zakte koffie wat weg, maar kwamen juist conservenproducten op. Daarin zie je ook dat de producent de hoge kosten voor grondstoffen moet verrekenen met de afnemer.”

In tegenstelling tot bijvoorbeeld kosten voor verpakkingsmateriaal, waar vaak langetermijncontracten voor zijn afgesloten. “Pas als die contracten zijn verlopen en de producent meer moet betalen voor zijn verpakkingsmateriaal, merkt ook de consument dat een product duurder wordt”, aldus Schreijen.

Doorslaggevend daarin zijn dus de onderhandelingen tussen supermarkten en producenten. Maar die gaan nu over meer dan alleen de prijs, zegt Schreijen. “Supermarkten maken de afweging of zij per se producten in het schap willen hebben. Ze kiezen er bijvoorbeeld voor om bepaalde artikelen maar één keer per week te laten leveren in plaats van meerdere keren, om zo kosten te besparen.”

Rabobank meldde eerder al dat producenten hun verkoopprijzen nog met 10 tot 20 procent zullen moeten verhogen om alle kosten te kunnen dekken. Weliswaar zullen supermarkten proberen die kosten zo min mogelijk door te laten vloeien, de klant zal er wel iets van merken.

Volgens Schreijen heeft de consument zijn koopgedrag zelfs al aangepast. “Neem bijvoorbeeld hagelslag. Een pak van het A-merk kan in prijs met 20 procent zijn verhoogd, maar die van het huismerk is 30 procent goedkoper dan het A-merk. Dan kiest de klant toch sneller voor het huismerk. Ook door de keuze voor een goedkopere supermarkt als Aldi en Lidl, managet de klant de impact op de portemonnee.”