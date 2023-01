PostNL meldt akkoord met twee bonden over nieuwe cao

Postbedrijf PostNL heeft een cao-akkoord bereikt met vakbonden BVPP en CNV. De ruim 18.000 mensen die onder die cao vallen, zoals personeel in distributiecentra en vrachtwagenchauffeurs, krijgen er in meerdere stappen tot 9,5 procent loon bij. De laagste salarisschalen gaan er daarbij het meest op vooruit. Daarnaast krijgt het PostNL-personeel komende maand een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het brutoloon.

Ook gaat de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer in twee stappen omhoog naar 22 cent per kilometer en gaat de pensioenpremie die medewerkers betalen tot en met maart 2024 niet omhoog. Verder zijn er afspraken gemaakt over vervroegd uittreden en minder uren werken voor de oudere werknemers en komt er een speciaal verlof voor mensen die in gendertransitie zijn.

In december hadden BVPP en CNV nog actie gevoerd. Dat leidde volgens de BVPP tot een nieuwe uitnodiging van PostNL om te onderhandelen. FNV laat weten niet uitgenodigd te zijn. Die bond was al eerder van de onderhandelingstafel weggelopen, maar werd na een rechterlijke uitspraak tot en met deze week beperkt in de mogelijkheden om actie te voeren.

FNV-bestuurster Mariska Exalto laat in een eerste reactie verrast te zijn dat er gesprekken liepen tussen PostNL en de andere vakbonden. “PostNL stuurde ons deze week wel hun eenzijdige eisen aan eventuele stakingen.” De FNV-kaderleden gaan het door CNV en BNPP uitonderhandelde principe-akkoord ook bespreken. Zij zullen dan kijken of ze het interessant genoeg vinden om aan de eigen leden voor te leggen.

Ook de leden van BVPP en CNV moeten zich nog uitspreken over het bereikte akkoord. PostNL verwacht dat zij zich uiterlijk binnen twee weken voor of tegen dat akkoord hebben uitgesproken.