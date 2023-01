Tesla verlaagt opnieuw prijzen in China, fors verschil met VS

Elektrischeautofabrikant Tesla heeft in China opnieuw de prijzen verlaagd van zijn typen Model 3 en Model Y. Met die prijsverlaging wordt een nieuw laagterecord bereikt, waarmee de auto’s bijna de helft goedkoper zijn dan in thuismarkt de Verenigde Staten. Tesla probeert zo al een tijd lang meer grip te krijgen op de Chinese markt.

Zo is de prijs voor een in China gebouwde Model Y verlaagd naar bijna 260.000 yuan, zo’n 36.000 euro. Volgens de Amerikaanse website van het automerk is de startprijs bijna 66.000 dollar, ruim 62.000 euro. De Model 3 van Tesla is in China na de prijsverlaging 30 procent goedkoper dan in de VS.

Naast de prijsverlaging introduceerde Tesla ook een aantal duurdere modellen, namelijk twee typen van respectievelijk de Model S en Model X. Daarvoor betalen Chinese klanten tot ruim 1 miljoen yuan, bijna 140.000 euro. Met de introductie van de nieuwe modellen wil de autofabrikant meespelen in het premiumsegment van de elektrischeautomarkt in China.

Tesla verlaagde vorig jaar ook al de prijzen in China om de verkoop van zijn auto’s te stimuleren. Sinds 2019 heeft Tesla de productie van de Model 3 en de Model Y bovendien gelokaliseerd in Shanghai. Vanuit die fabriek verscheepte het bedrijf vorig jaar ruim 700.000 voertuigen, goed voor 54 procent van de wereldwijde verkoop van Tesla’s.