VN: flexibel, korter werk goed voor productiviteit en gezondheid

Flexibele werktijden en korter werken dan 40 uur per week zorgen niet alleen voor een betere balans tussen werk en privéleven, maar komen ook de productiviteit van werknemers ten goede. Voor bedrijven is het aanmoedigen daarvan dus ook aan te raden, stelt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) van de Verenigde Naties na een onderzoek.

In het rapport is gekeken naar het aantal werkuren en werkroosters en wat voor invloed die hebben op zowel de bedrijfsprestaties als de balans tussen werk en het privéleven van werknemers. Kortere werkuren zijn gunstiger voor dat laatste, maar ploegendiensten en oproepwerk kunnen weer negatieve effecten hebben. Ook kunnen sommige flexibele roosters genderongelijkheid en gezondheidsrisico’s in de hand werken.

Maar flexibiliteit voor werknemers over waar en hoe ze werken zorgt ook voor een hogere productiviteit, terwijl lange dagen maken doorgaans niet goed is voor die productiviteit. Minder flexibiliteit is voor bedrijven ook duur omdat dit een hoger verloop van personeel in de hand werkt. “Er is een aanzienlijke hoeveelheid bewijs dat beleid om werk en het privéleven te combineren belangrijke voordelen oplevert voor ondernemingen, en dit ondersteunt het argument dat dergelijk beleid een “win-win” is voor zowel werkgevers als werknemers”, aldus de IAO.

Landen moeten dan ook gebruikmaken van de lessen uit de coronatijd. Werken op afstand met beeldvergaderen helpt namelijk de werkgelegenheid op peil te houden. Wel moeten rechten van werknemers, zoals het recht om offline te zijn, in regels worden gevat. Bestaande wet- en regelgeving rond maximale arbeidstijden en wettelijke rusttijden moeten daarbij beschermd worden. Die dragen namelijk bij aan de gezondheid van werknemers en het welzijn van de samenleving.