Winsten op Europese beurzen na goed ontvangen banenrapport VS

De Europese aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst het weekend ingegaan. De stemming onder beleggers werd geholpen door een positief ontvangen banenrapport uit de Verenigde Staten. In de Amsterdamse AEX-index eindigden vrijwel alle 25 fondsen in het groen. Shell behoorde tot de koplopers dankzij een verder herstel van de olieprijzen. Ook gaf het olie- en gasconcern alvast een kijkje in de prestaties van de verschillende divisies in het afgelopen kwartaal.

De AEX sloot 1,4 procent hoger op 724,26 punten. De MidKap klom 1 procent tot 968,69 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs lieten plussen tot 1,5 procent optekenen.

Uit het banenrapport bleek onder meer dat de gemiddelde uurlonen in de Verenigde Staten minder hard stegen in december. Daardoor verdween de angst voor een loon-prijsspiraal naar de achtergrond en kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve het mogelijk kalmer aan gaan doen met het verhogen van de rente tegen de hoge inflatie.

Shell stond in de bovenste regionen van de AEX met een koerswinst van 2,1 procent. Het concern verwacht dat de inkomsten uit de handel in gas afgelopen kwartaal aanzienlijk zijn verbeterd. Daarmee lijkt Shell erin geslaagd om de uitdagingen van zijn handelsdivisie uit het derde kwartaal te boven te komen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,4 procent duurder op 74,73 dollar en Brentolie klom 1,2 procent in prijs tot 79,62 dollar per vat.

Chiptoeleverancier Besi was de sterkste stijger in de hoofdindex op Beursplein 5 met een plus van 2,5 procent. Ook chipmachinefabrikant ASML, techinvesteerder Prosus, verzekeraar Aegon en betalingsverwerker Adyen deden het goed met winsten tot 2,2 procent. Muziekmaatschappij Universal Music Group (UMG) was de enige daler in de AEX met een min van 0,1 procent.

In de MidKap was metalenspecialist Advanced Metallurgical Group (AMG) de sterkste stijger met een koersstijging van bijna 4 procent, gevolgd door industrieel toeleverancier Aalberts (plus 3,7 procent). Biotechnoloog Galapagos, post- en pakketbedrijf PostNL en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway waren hekkensluiters bij de middelgrote fondsen op het Damrak met minnen tot 0,5 procent.

De euro was 1,0619 dollar waard, tegen 1,0525 dollar een dag eerder.