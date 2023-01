Baas Stellantis bang dat Europeanen massaal Chinese auto’s kopen

De topman van Stellantis, het autoconcern achter onder meer Opel, Peugeot en Fiat, is bang dat Europeanen in de toekomst massaal Chinese auto’s gaan kopen. Op de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas heeft hij de Europese Unie daarom opgeroepen om de Europese auto-industrie beter te beschermen tegen de opkomende concurrentie uit China.

“Het prijsverschil tussen Europese en Chinese auto’s is aanzienlijk. Als er niets wordt gedaan om de huidige situatie te veranderen, zullen consumenten uit de Europese middenklasse zich steeds meer tot Chinese modellen wenden”, vertelde Carlos Tavares in de marge van de grote techbeurs aan het Duitse tijdschrift Automobilwoche. Zonder tussenkomst van de EU worden Europese autofabrikanten geconfronteerd met een scenario dat vergelijkbaar is met dat van de zonnepanelenindustrie, waarschuwde hij.

De huidige EU-regelgeving leidt er volgens Tavares toe dat de kosten voor elektrische auto’s in Europa zo’n 40 procent hoger liggen dan wanneer die wagens elders gemaakt worden. “Als je de Europese markt openhoudt, hebben we geen keus. Dan moeten we rechtstreeks met de Chinezen concurreren.” In dat geval zouden bedrijven als Stellantis, dat zijn hoofdvestiging heeft in Hoofddorp, waarschijnlijk gedwongen zijn hun productie naar het buitenland te verplaatsen.

Tavares pleit daarom voor het opwerpen van extra bescherming van de eigen Europese industrie. Dat zou in zijn ogen tot een soort herindustrialisering van Europa moeten leiden, waarbij allerlei werkzaamheden die al lang niet meer in dit deel van de wereld worden gedaan weer terug zouden kunnen komen. Tavares gaf aan zich wel te realiseren dat hiervoor een grote wijziging van het geldende EU-beleid nodig is. En de omvangrijke Duitse industrie zou die wijziging niet zien zitten. Duitse fabrikanten hebben namelijk veel nauwere zakelijke banden met China dan Stellantis, dat worstelt met verkoopproblemen en onlangs nog een Jeep-fabriek in China heeft gesloten.