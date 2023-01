Chinese miljardair Jack Ma geeft controle Ant Group uit handen

De Chinese techmiljardair Jack Ma geeft de controle over de grote betalingsdienstverlener Ant Group uit handen. Door die stap komt mogelijk een einde aan de campagne van de Chinese regering om de machtspositie van grote techbedrijven als Alibaba en Ant in het land aan te pakken. Dat deed Beijing de afgelopen jaren door middel van hoge kartelboetes en onderzoeken naar belastingontwijking en misbruik van gebruikersgegevens.

Ant, de financiƫle divisie van het mede door Ma opgezette webwinkelconcern Alibaba, zou eigenlijk in 2020 zelfstandig naar de beurs gaan. Maar het bedrijf moest deze enorme beursgang op het laatste moment afblazen en Chinese toezichthouders openden vervolgens een kartelonderzoek naar het concern. Ma verdween destijds ook maandenlang van de radar nadat hij gebrouilleerd was geraakt met de Chinese regering. Sindsdien heeft hij zich nog maar zelden in het openbaar laten zien en hij is ook niet langer betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering van Alibaba.

Ma bezit als oprichter slechts een belang van 10 procent in Ant, maar had via meerdere investeringsvehikels nog altijd meer dan 50 procent van de stemrechten in handen. Het bedrijf kondigde zaterdag aan dat er met zijn aandeelhouders nieuwe afspraken zijn gemaakt waarbij de zeggenschap anders wordt verdeeld. Volgens een berekening van persbureau Bloomberg zal Ma na de aanpassing nog ruim 6 procent van de stemrechten overhouden.

Afgelopen najaar leek het er al op dat er een einde zou komen aan de kwestie rond Ant en Ma. Persbureau Reuters meldde toen dat de Chinese autoriteiten van plan zijn een boete van meer dan 1 miljard dollar op te leggen aan Ant. Zakenkrant Financial Times berichtte later dat Ma inmiddels al maanden in Tokio woont. Volgens de Britse krant is hij een “enthousiast verzamelaar” van Japanse moderne kunst geworden.

Duncan Clark, een deskundige van beleggersadviesfirma BDA, wijst er op dat het geen toeval is dat Beijing de zaak uitgerekend nu wil afronden. “Nu de Chinese economie in een zeer onrustige toestand verkeert, wil de regering laten zien dat ze zich inzet voor economische groei. En de techsector is daarvoor erg belangrijk.”

Ma’s stap terug maakt mogelijk de weg vrij voor Ant om de plannen voor een beursgang nieuw leven in te blazen. Maar er zijn ook analisten die erop wijzen dat een beursgang door deze aanpassing juist verder uit beeld raakt. Bedrijven kunnen in China namelijk geen notering krijgen op een grote aandelenbeurs als ze in de afgelopen drie jaar zo’n controleverandering hebben ondergaan. Voor de beurs van Hongkong is deze wachttijd een jaar.