McDonald’s gaat banen schrappen maar wil ook meer filialen openen

McDonald’s gaat banen schrappen als onderdeel van een grote reorganisatie die ook de opening van nieuwe restaurants moet versnellen. Volgens een verklaring van de Amerikaanse fastfoodketen, die wereldwijd actief is, zullen verschillende functies en de bezetting in bepaalde delen van de organisatie opnieuw tegen het licht worden gehouden. Hoeveel arbeidsplaatsen er precies zullen verdwijnen, en in welke landen, is nog niet bekend.

McDonald’s wil met de ingreep de kosten binnen de perken houden en geld vrijspelen voor investeringen in verdere groei. Meerdere Amerikaanse bedrijven kondigden de laatste tijd al grote ontslagrondes aan vanwege de zwakkere vraag van consumenten nu de inflatie flink oploopt. McDonald’s, qua omzet de grootste restaurantketen ter wereld, is wel het eerste grote horecaconcern dat zo’n banenreductie aankondigt.

Een analist van Bloomberg Intelligence verbaast zich over de mededeling, temeer omdat McDonald’s de afgelopen tijd beste sterke verkoopcijfers liet zien. “Je verwacht dit te horen van technologiebedrijven”, geeft hij aan. “Het banenverlies kan erop wijzen dat ze zich misschien zorgen maken over de richting die de consument opgaat.”

Volgens de verklaring hoopt McDonald’s in april meer duidelijkheid te hebben over de invulling van de reorganisatie. “Er liggen moeilijke discussies en beslissingen in het verschiet”, staat er te lezen. Wereldwijd werken er honderdduizenden mensen voor het bedrijf. Of de stap gevolgen heeft voor de Nederlandse tak van de keten is onduidelijk. Een woordvoerster van McDonald’s Nederland zegt later met een reactie te komen.