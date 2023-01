FT: Apple neemt personeel voor eerste winkels in India aan

Het Amerikaanse technologieconcern Apple is begonnen met het aannemen van personeel voor zijn eerste winkels in India. Dat meldde de Britse zakenkrant Financial Times. Apple wil zogeheten Flagship-stores gaan openen in grote Indiase steden als Mumbai en New Delhi.

Naast winkelpersoneel is Apple ook op zoek naar mensen voor bijvoorbeeld technische en operationele ondersteuning. Er zouden minstens honderd vacatures zijn bij Apple voor verschillende locaties in India.

Apple heeft al langer plannen om fysieke winkels in het land van bijna 1,4 miljard inwoners te openen. Nu worden de producten van het techbedrijf in India nog online verkocht. India is een van de sterkst groeiende markten voor smartphones ter wereld.