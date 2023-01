Gasunie wil ‘nette afronding’ van stikstofinstallatie Groningen

Gasunie wil dat partijen die betrokken zijn bij de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie in het Groningse Zuidbroek zorgen voor een “nette afronding” van het project. Gasunie zegt namelijk dit weekend geïnformeerd te zijn door het bedrijf Air Products dat het contract met onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw is beëindigd. De installatie is al bijna helemaal klaar.

Gasunie is de opdrachtgever van het project en zegt de gang van zaken te betreuren. Er werd niet gemeld wat de oorzaak is van het stopzetten van het contract. Personeelstekorten en een conflict tussen aannemers zorgden al meerdere keren voor vertraging bij de oplevering. De fabriek moet geïmporteerd gas geschikt maken voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen door de toevoeging van stikstof. De installatie zou eigenlijk begin vorig jaar klaar zijn, maar dat werd meermaals uitgesteld.

“Gasunie blijft zich maximaal inzetten voor een spoedige oplevering van een goedwerkende stikstofinstallatie. Ze blijft erop toezien dat Air Products op korte termijn met een geschikt nieuw plan komt om de laatste werkzaamheden op locatie goed af te ronden”, aldus een verklaring

De stikstofinstallatie in Zuidbroek is voor 97 procent voltooid. Dat project werd in 2018 door Gasunie uitbesteed aan Air Products. Voor de bouw heeft het Amerikaanse bedrijf vervolgens Ballast Nedam aangetrokken. Volgens Gasunie heeft Air Products toegezegd om medio januari met een plan te komen om met nieuwe en bestaande aannemers en onderaannemers de afrondende werkzaamheden te kunnen voltooien.

Gasunie zegt dat de situatie geen gevolgen heeft voor de gaswinning uit het Groningenveld. Mede door import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en lager gasverbruik kan dit opgevangen worden, aldus het bedrijf.