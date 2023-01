Webwinkel Alibaba wil hub bij Istanbul en datacenter Ankara

De Chinese webwinkel Alibaba is van plan een logistiek distributiecentrum te bouwen bij de luchthaven van Istanbul. Ook is het bedrijf van plan een groot datacenter te bouwen nabij de Turkse hoofdstad Ankara. Dat zei Alibaba-president Michael Evans in een interview met de Turkse krant Sabah.

Met die plannen is volgens Evans een investering gemoeid van meer dan 1 miljard dollar. Via de hub bij Istanbul wil Alibaba markten in Europa, het Midden-Oosten en Aziƫ gaan bedienen. De luchthaven van Istanbul is de grootste van Turkije. Het nieuwe datacentrum in de buurt van Ankara moet het grootste van Turkije gaan worden, aldus Evans.

Evans stelt dat Turkije een sterke positie heeft om de activiteiten bij e-commerce van Alibaba te ondersteunen. Het Chinese bedrijf is al een belangrijke investeerder in het Turkse e-commerceplatform Trendyol. Dat is inmiddels de grootste start-up van Turkije.