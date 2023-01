AEX zet opmars voort na sterke eerste week van 2023

De Amsterdamse beurs lijkt maandag verder omhoog te gaan na het sterke begin van het nieuwe jaar. De verdere heropening van de Chinese economie en de hoop dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk de rente wat minder stevig hoeft te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen, zorgen voor optimisme bij beleggers.

Later in de week verschuift de aandacht naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America en Citigroup, die daarmee het startsein geven voor het jaarcijferseizoen. Op het Damrak is het deze week nog rustig wat bedrijfscijfers betreft.

Ook komen er donderdag nieuwe gegevens over de inflatie in de Verenigde Staten die van invloed zijn op het rentebeleid van de Federal Reserve. De Fed heeft de rente afgelopen jaar flink verhoogd om de inflatie te beteugelen. Afgelopen vrijdag reageerden beleggers verheugd op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, waaruit bleek dat de lonen in de VS minder hard stijgen. Dat wakkerde de hoop aan dat de Fed het dit jaar rustiger aan kan doen met het verhogen van de rente.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een openingswinst van 0,8 procent. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met plussen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten wonnen maandag terrein. De Hang Seng-index in Hongkong boekte een tussentijdse winst van 1,8 procent onder aanvoering van de Chinese techbedrijven. China heropende afgelopen zondag zijn grenzen na drie jaren van coronabeperkingen. In Tokio hadden beleggers een lang weekend.

Op het Damrak staat PostNL in de belangstelling. Het postbedrijf heeft vrijdag een cao-akkoord bereikt met vakbonden BVPP en CNV. De ruim 18.000 mensen die onder die cao vallen, zoals personeel in distributiecentra en vrachtwagenchauffeurs, krijgen er in meerdere stappen tot 9,5 procent loon bij. Daarnaast krijgt het PostNL-personeel komende maand een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het brutoloon.

De Europese beurzen sloten vrijdag hoger. De AEX steeg 1,4 procent tot 724,26 punten en de MidKap klom 1 procent tot 968,69 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 1,5 procent. Ook Wall Street ging stevig omhoog. De Dow-Jonesindex eindigde met een plus van 2,1 procent op 33.630,61 punten. De brede S&P 500 steeg 2,3 procent en de techbeurs Nasdaq klom 2,6 procent.

De euro was 1,0679 dollar waard, tegen 1,0619 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 74,84 dollar per vat. Brentolie werd 1,4 procent duurder op 79,63 dollar per vat.