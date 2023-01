AEX zet opmars voort onder aanvoering chipbedrijven

De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML waren maandag de sterkste stijgers in de AEX-index op het Damrak, die de opmars voortzette na het sterke begin van het nieuwe jaar. De verdere heropening van de Chinese economie en de hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve mogelijk de rente wat minder stevig hoeft te verhogen om de inflatie onder controle te krijgen, zorgden voor optimisme bij beleggers.

Afgelopen vrijdag reageerden beleggers al verheugd op het banenrapport van de Amerikaanse overheid, waaruit bleek dat de lonen in de VS minder hard stijgen. Dat wakkerde de hoop aan dat de Fed het dit jaar rustiger aan kan doen met het verhogen van de rente en zorgde voor stevige koerswinsten op Wall Street.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,6 procent hoger op 728,90 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 975,59 punten. De beurs in Londen steeg 0,2 procent en Parijs daalde 0,1 procent. De DAX in Frankfurt won 0,1 procent, na een sterker dan verwachte stijging van de Duitse industriƫle productie in november.

ASMI, Besi en ASML wonnen tot dik 2 procent. Prosus (plus 2,2 procent) profiteerde van de aanhoudende rally in de Chinese techsector. Zo steeg Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft, ruim 3 procent in Hongkong. Verlichtingbedrijf Signify en olie- en gasconcern Shell klommen meer dan 1 procent. Levensmiddelenconcern Unilever en telecombedrijf KPN sloten de rij, met minnen tot 0,6 procent.

In de MidKap steeg PostNL ruim 1 procent. Het postbedrijf heeft vrijdag een cao-akkoord bereikt met vakbonden BVPP en CNV. De ruim 18.000 mensen die onder die cao vallen, zoals personeel in distributiecentra en vrachtwagenchauffeurs, krijgen er in meerdere stappen tot 9,5 procent loon bij. Daarnaast krijgt het PostNL-personeel komende maand een eenmalige uitkering van 1,5 procent van het brutoloon.

Veevoerbedrijf ForFarmers verloor 0,8 procent. De Britse toezichthouder CMA vindt dat de maatregelen die ForFarmers UK en 2Agriculture hebben aangeboden om de zorgen over de impact van hun geplande samenwerking op de concurrentie weg te nemen, onvoldoende zijn. De twee bedrijven beraden zich nu op vervolgstappen.

In Londen daalde AstraZeneca 0,5 procent. Het Brits-Zweedse farmaceutische concern koopt het Amerikaanse biotechbedrijf CinCor Pharma voor ongeveer 1,8 miljard dollar.

De euro was 1,0691 dollar waard, tegen 1,0619 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 75,14 dollar per vat. Brentolie werd 1,8 procent duurder op 79,98 dollar per vat.