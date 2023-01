Alibaba voert techrally aan op beurs in Hongkong

De aandelenbeurs in Hongkong ging maandag stevig omhoog. Vooral de Chinese techbedrijven lieten opnieuw flinke winsten zien onder aanvoering van Alibaba. Beleggers verwerkten berichten dat de Chinese techmiljardair Jack Ma de controle over het financiële dochterbedrijf van Alibaba, Ant Group, uit handen geeft. Door die stap komt mogelijk een einde aan de campagne van de Chinese regering om de machtspositie van grote techbedrijven in het land aan te pakken.

Alibaba werd 7 procent hoger gezet. Ma’s stap terug maakt mogelijk ook de weg vrij voor Ant om de plannen voor een beursgang nieuw leven in te blazen. Andere techbedrijven als Tencent en NetEase dikten tot 2,7 procent aan. De Hang Seng-index in Hongkong won 1,4 procent. De casinobedrijven deden eveneens goede zaken na het loslaten van de reisbeperkingen tussen Hongkong, China en gokparadijs Macau. China heropende afgelopen zondag zijn grenzen na drie jaren van coronabeperkingen. MGM China, Wynn Macau en Sands China stegen tot 4,9 procent. De beurs in Shanghai klom 0,5 procent.

In Tokio hadden beleggers een lang weekend vanwege een nationale feestdag. De beurzen in Zuid-Korea en Australië wonnen terrein. Beleggers trokken zich op aan de koerswinsten op Wall Street, waar vrijdag positief werd gereageerd op het Amerikaanse banenrapport. Vooral de meevallende loongroei wakkerde de hoop aan dat de Amerikaanse centrale bank het mogelijk kalmer aan kan gaan doen met verhogen van de rente om de inflatie onder controle te krijgen. De Kospi in Seoul dikte 2,5 procent aan en de All Ordinaries in Sydney won 0,6 procent.

De beurs in Taipei steeg 2,6 procent ondanks de geopolitieke spanningen tussen Taiwan en China. De eilandstaat veroordeelde de militaire oefening die China maandagochtend in de Straat van Taiwan hield. China beschouwt Taiwan als een afvallige regio die op termijn weer onder het gezag van de Volksrepubliek moet komen te staan. Chipmaker TSMC klom 4,9 procent. De Taiwanese regering heeft de plannen goedgekeurd om belastingvoordelen te geven aan chipbedrijven op het gebied van onderzoek en ontwikkeling. Taiwan wil daarmee zijn koppositie op technologisch gebied behouden.