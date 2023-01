Bloomberg: Apple wil vanaf volgend jaar eigen modemchip maken

Het werk dat techgigant Apple verzet om een eigen modemchip te ontwikkelen voor in zijn mobiele telefoons moet al volgend jaar resultaat opleveren. Eind 2024 of begin 2025 wil Apple een eigen chip hebben die mobiele telefonie, wifi en bluetooth moet combineren, schrijft financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Dat is een jaar later dan de oorspronkelijke plannen, maar de ontwikkeling van het onderdeel bleek ingewikkelder dan verwacht.

Dat Apple een eigen 5G-modem ontwikkelt en daarmee afscheid wil nemen van chipbedrijf Qualcomm als leverancier was al bekend. Maar door wifi en bluetooth in dezelfde chip op te nemen, kan de iPhonemaker ook Broadcom als leverancier terzijde schuiven.

Het aandeel Broadcom ging door het bericht met zo’n 5 procent onderuit op Wall Street. Broadcom haalt nu nog een vijfde van zijn omzet, of ongeveer 7 miljard dollar, bij Apple vandaan, al zegt de chipmaker dat nooit met zoveel woorden en refereert het bedrijf aan Apple als zijn “grote Noord-Amerikaanse klant”. Voor Qualcomm is Apple goed voor 22 procent van de omzet, of ongeveer 10 miljard dollar. Maar Qualcomm waarschuwt al jaren dat Apple weleens kan afhaken als klant.

Eerder ging Apple eigen chips maken voor zijn computers en nam het die processors niet meer af bij Intel. Dat kostte die chipmaker een flink deel van zijn omzet. Apple kan door de eigen ontwikkeling van chips minder afhankelijk worden van het tempo van de ontwikkeling van andere bedrijven. Ook houdt het meer controle over de kosten.

Eerder op maandag werd ook bekend dat Apple een belangrijke bestuurder die verantwoordelijk is voor de dienstentak ziet vertrekken. Deze Peter Stern werd gezien als een mogelijke toekomstige ‘senior vice president’. Een select groepje bestuurders net onder directeur Tim Cook, financieel directeur Luca Maestri en operationeel directeur Jeff Williams draagt die titel. Sterns functie zou worden verdeeld onder diverse andere bestuurders.