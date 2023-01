Broadcom daalt na bericht over Apple, techsector verder omhoog

Chipbedrijf Broadcom daalde maandag op Wall Street terwijl de techsector in brede zin juist omhoog ging. Dat kwam door berichten over een nieuwe chip van Apple. Die zou ervoor zorgen dat de techgigant niet alleen minder chips van Qualcomm, maar ook van Broadcom nodig heeft. De beurzen in New York lieten een wisselend beeld zien door onder meer gemengde signalen van beleidsbepalers van de Federal Reserve.

Broadcom ging 2 procent omlaag en Qualcomm 0,6 procent. Apple zou chips van de twee bedrijven vanaf eind 2024 willen gaan vervangen voor zelf ontworpen chips. Apple steeg 0,4 procent. De iPhonemaker verloor ook een belangrijke bestuurder van de dienstentak, zo werd bekend.

Tesla won bijna 6 procent. Het aandeel werd geholpen door optimisme over de heropening van de Chinese economie. Ook andere makers van elektrische auto’s als Rivian, Lucid, Workhorse, Lordstown en Nikola stegen flink, tot 7 procent.

Wall Street begon positief aan de handelsdag, maar halverwege de dag keerde het sentiment. Fed-bestuurders Mary Daly en Rafael Bostic gaven allebei hun mening over toekomstige renteverhogingen. Daly hield daarbij nadrukkelijk de mogelijkheid open dat de Fed in kleinere stappen van een kwart procentpunt de rente verhoogt, terwijl Bostic dat nog wat te vroeg vond. Beiden zagen de rente wel tot boven de 5 procent uitkomen en Bostic liet weten dat de rente ook wel tot eind 2024 zo hoog zou kunnen blijven.

De Dow-Jonesindex speelde daarna zijn winst kwijt en sloot uiteindelijk met een verlies van 0,3 procent op 33.517,65 punten. Ook de breed samengestelde S&P 500 ging omlaag, en wel met 0,1 procent tot een stand van 3892,09 punten. Techbeurs Nasdaq steeg nog wel 0,6 procent en sloot op 10.635,62 punten.

Bed Bath & Beyond sprong 23,7 procent omhoog. De huishoudelijke winkelketen raakte in de vorige twee handelsdagen ruim de helft aan beurswaarde kwijt door de waarschuwing dat het bedrijf mogelijk faillissement moet aanvragen omdat het er slecht voor staat.

Lululemon verloor meer dan 9 procent aan waarde. De omzetverwachting werd positiever, maar het yogakledingmerk ziet de winstmarges wel lager uitpakken dan het eerder had voorzien.

De euro was 1,0734 dollar waard, tegen 1,0758 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer, op 74,86 dollar per vat. Brentolie werd ook 1,5 procent duurder en kostte 79,73 dollar per vat.