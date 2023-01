FNV roept maatschappijen op nieuwe chaos op Schiphol te voorkomen

FNV vreest nieuwe chaos op Schiphol als luchtvaartmaatschappijen niet snel in actie komen om het torenhoge tekort aan bagageafhandelaars aan te pakken. Volgens de vakbond zijn de problemen op de luchthaven nog altijd niet opgelost. Op het gebied van afhandeling van bagage zou het vliegveld totaal niet klaar zijn voor de zomer.

“Bij de beveiligers op Schiphol zien we dat er nu echt wat verbetert dankzij betere arbeidsvoorwaarden, een uitgebreide wervingscampagne en betere werkroosters. Maar bij de afhandelaars is de werkdruk nog altijd veel te hoog, omdat er te weinig mensen zijn”, zegt FNV-campagneleider Joost van Doesburg in een toelichting.

Op Schiphol ontstonden afgelopen zomer grote problemen door tekorten aan beveiligers en afhandelingspersoneel. De wachttijden liepen enorm op en mensen misten hun vlucht. De luchthaven probeert onder meer om via een grote wervingsactie nieuwe beveiligers aan te trekken. Voor het komende zomerseizoen denkt Schiphol honderden nieuwe beveiligers nodig te hebben.

Van Doesburg heeft de indruk dat het Schiphol wel gaat lukken om tijdig aan de meer dan achthonderd nodige extra beveiligers te komen. Bij de afhandeling loopt het tekort evenwel op tot vele honderden mensen, geef hij aan. Medewerkers hebben volgens hem wel een loonsverhoging van 10 procent gekregen, maar daarmee zouden de afhandelaars nog steeds rond het minimumloon worden betaald. “Dat is te laag om mensen voor langere tijd in dienst te houden, want mensen kunnen ook elders aan de slag”, stelt de FNV’er.

FNV heeft de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol via een brief opgeroepen om in gesprek te gaan met de afhandelingsbedrijven die ze inhuren. Volgens Van Doesburg is het aan de maatschappijen om met een oplossing te komen. Dat betekent in de ogen van de bond dat ze met extra geld over de brug moeten komen. Afhandelbedrijven als Swissport of Aviapartner, die op Schiphol zijn verenigd in werkgeversvereniging WPBL zouden er niet zo goed voor staan dat ze makkelijk uit eigen initiatief een grote verbeteringen van de arbeidsvoorwaarden kunnen doorvoeren.

“Als er niet snel iets gebeurt, dan gaan we deze zomer weer hetzelfde beeld krijgen als de vorige. En daar zit niemand op te wachten”, waarschuwt Van Doesburg. Vorig jaar ontstonden de eerste problemen rond de meivakantie. Dat lijkt nu ook een kritiek moment te worden, denkt de vakbondsman.