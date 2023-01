Gedumpt Ballast Nedam wil werk aan stikstoffabriek graag afmaken

Ballast Nedam wil zijn werkzaamheden bij de bouw van de nieuwe stikstofinstallatie in het Groningse Zuidbroek graag afmaken. Het bedrijf is hierover naar eigen zeggen ook in overleg met hoofdaannemer Air Products, die het contract met de onderneming plots heeft beëindigd. Dat laat een woordvoerster weten nadat er maandag zo’n 150 bouwvakkers het bouwterrein niet werden opgelaten.

Het is niet voor het eerst dat mensen van Ballast Nedam de toegang is ontzegd. Dat gebeurde begin vorige week ook al. Dit tot ongenoegen van Ballast Nedam die als onderaannemer bij de klus betrokken is. Air Products was niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens de zegsvrouw van Ballast Nedam is onduidelijk waarom Air Products niet meer verder wil met het bedrijf. Volgens haar is Ballast Nedam altijd al zijn contractuele verplichtingen nagekomen, waardoor er helemaal geen grond zou zijn voor de opzegging. Daarbij zou Air Products niet de juiste procedure hebben gevolgd voor het beëindigen van de overeenkomst.

Het gaat om een belangrijk project dat eerder al meerdere keren vertraging opliep, onder meer als gevolg van personeelstekorten. Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zei in december nog daarover zeer ontstemd te zijn.

De fabriek moet geïmporteerd gas geschikt maken voor Nederlandse cv-ketels en fornuizen door de toevoeging van stikstof. Dat moet het mogelijk maken om de gaswinning in Groningen definitief te beëindigen. Inmiddels zijn de werkzaamheden voor 97 procent voltooid. Maar de installatie had eigenlijk begin vorig jaar al klaar moeten zijn.

Ballast Nedam verwijst voor wat betreft de vertragingen in een verklaring naar de hoofdaannemer. “Het project loopt aanzienlijke vertraging op door mismanagement van Air Products en het niet tijdig leveren van materieel en materialen en door fouten in het door Air Products aangeleverde ontwerp.” Daar zou Ballast Nedam niets aan kunnen doen, stelt het bedrijf ook.

Het project werd in 2018 door Gasunie uitbesteed aan Air Products. Voor de bouw heeft het Amerikaanse bedrijf vervolgens Ballast Nedam aangetrokken. Volgens Gasunie heeft Air Products toegezegd om halverwege deze maan met een plan te komen om met nieuwe en bestaande aannemers en onderaannemers de afrondende werkzaamheden te kunnen voltooien.