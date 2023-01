Geplaagde horecasector wisselt ideeën uit op vakbeurs Amsterdam

Nederlandse ondernemers in de horeca zijn weer klaar om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen op de vakbeurs Horecava in de RAI in Amsterdam. Op dit evenement, dat duurt van maandag tot en met donderdag, zijn allerlei soorten horecaondernemers aanwezig om zicht te krijgen op de laatste trends en start-ups. Er zijn onder andere wedstrijden voor het lekkerste broodje en de lekkerste pasta.

De horeca is weer volop open na coronabeperkingen. Dat geldt ook voor de Horecava, die de afgelopen twee jaar niet in optima forma doorging vanwege de pandemie. Inmiddels staat de sector voor nieuwe uitdagingen zoals de hoge inflatie en het grote tekort aan personeel. Daar zal branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) tijdens een persconferentie maandagochtend zijn licht over laten schijnen in een terug- en vooruitblik.

De Horecava wordt al meer dan 65 jaar georganiseerd. Er komen zo’n 65.000 verantwoordelijken uit de horeca op af, van “sterrenrestaurants tot fast casual”. Innovatie is een belangrijk onderdeel van de beurs.