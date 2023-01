Vastgelopen vrachtschip weer vlotgetrokken in Suezkanaal

Het grote vrachtschip dat maandagochtend vast kwam te zitten in het noordelijke deel van het Suezkanaal vaart weer. Het schip de Glory, dat naar verluidt onderweg is met Oekraïens graan naar China, werd door sleepboten vlotgetrokken. Het verkeer op de belangrijke waterweg werd volgens Leth Agencies, dat diensten levert aan schepen die door het Suezkanaal varen, slechts kortstondig verstoord.

De ongeveer twintig schepen die werden tegengehouden door de blokkade zullen hun reis via de belangrijke vaarroute tussen Europa en Azië met kleine vertragingen hervatten. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak was van het aan de grond lopen van het schip de Glory, dat vaart onder de vlag van de Marshalleilanden.

In maart 2021 zorgde de vastgelopen Ever Given nog voor een dagenlange blokkade van het Suezkanaal. De stremming door dat containerschip schopte de mondiale scheepvaart een tijdlang in de war. Het gespecialiseerde Nederlandse bedrijf Smit Salvage, onderdeel van baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis, werd ingeschakeld om het schip weer los te krijgen.

Het containerschip Ever Given zat destijds vast omdat het langer was dan de breedte van het kanaal. De Ever Given is 400 meter lang en het Suezkanaal zelf is ongeveer 300 meter breed. De Glory is 225 meter lang, volgens de website van de Griekse rederij Target Marine, de eigenaar van het schip.