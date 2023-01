Horeca moet prijzen verder verhogen, vindt branchevereniging

De prijzen van eten en drinken op terrassen en in restaurants moeten verder stijgen, zegt Robèr Willemsen, de voorzitter van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ondernemers durven hun hogere inkoopkosten voor producten en energie nog nauwelijks door te berekenen aan klanten. “Ik denk dat gasten zullen blijven komen, want supermarkten hebben hun prijzen veel meer verhoogd en die is de consument ook niet gaan mijden.”

De prijzen voor voeding en andere vormen van levensonderhoud zijn het afgelopen jaar fors gestegen, maar de consument blijft volgens Willemsen naar de horeca komen voor een biertje en biefstukje. “We hebben het afgelopen jaar gezien dat we tijdens corona zijn gemist. Dat is het beeld dat afgelopen jaar heeft overheerst, ondanks de gestegen kosten en lagere marges”, zei de KHN-voorzitter op vakbeurs Horecava in de Amsterdamse RAI.

De omzet lag in bijna de gehele horeca weer hoger dan voor corona, maar door de veel hogere kosten zagen ondernemers hun winsten verdampen. “De marges staan flink onder druk. Een marge van zo’n 15 procent blijft nodig om te investeren en jezelf als ondernemer een eerlijke beloning te geven, maar die halen werkgevers nu niet. De prijs is vaak niet eerlijk”, aldus Willemsen.

Ook op uitgaan wordt vooralsnog niet bespaard volgens Willemsen. “De nachthoreca heeft tijdens corona hele harde klappen gehad, maar heeft het afgelopen jaar goed gedraaid. Ik verwacht ook dat dat zal doorzetten.” Als jongeren moeten kiezen waar zij hun geld aan uitgeven, staan sociale activiteiten zoals uitgaan volgens Willemsen hoog op de lijst. “Ze worden alleen wat kritischer en gaan meer naar de clubs waar een goede vibe is.” Het leveren van kwaliteit is volgens hem in de hele sector essentieel.